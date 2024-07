Ultim’ora Sinner: annuncio da brividi di Federer

Jannik Sinner è tra i protagonisti attuali del tennis mondiale. L’azzurro riceve una davvero bella e gradita consacrazione.

Siamo ormai entrati nella seconda settimana di Wimbledon, il terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam di questa stagione. Uno dei grandi protagonisti, sull’erba britannica come ormai nel resto dell’anno, è il numero uno al mondo Jannik Sinner, vincitore quest’anno agli Australian Open e leader della classifica Atp da un paio di settimane.

In questa stagione Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono divisi il numero di Slam, Jannik – come detto – ha vinto in Australia mentre il giovane talento spagnolo ha vinto il Roland Garros, battendo tra le altre cose lo stesso Sinner nella semifinale del torneo. I due sono giovanissimi eppure sono più volte arrivati allo scontro sul campo da gioco con vittorie da una parte e dall’altra.

Questa rivalità sta appassionando sia tifosi che addetti ai lavori e in molti già parlano di Alcaraz e Sinner come della nuova rivalità dopo Federer vs Nadal e in generale come i due sostituti dei Big Three. Una bella notizia per il tennis italiano visto che c’è un nostro connazionale in questa rivalità e Jannik non vede l’ora di stupire e continuare a vincere, su tutte le superfici.

In questi giorni a Wimbledon c’era una ‘vecchia conoscenza’ del circuito Atp e del torneo londinese, stiamo parlando dell’otto volte campione qui a Londra Roger Federer. Lo svizzero ha preso parte all’evento come ospite, ha assistito a qualche match ed ha commentato in qualche intervista cosa sta accadendo nel circuito.

Roger Federer esalta Sinner, le parole

Intervenuto ai microfoni di ‘ESPN’ Federer ha parlato di Alcaraz e Sinner ed ha commentato la loro già grande rivalità. Ecco le sue parole a riguardo: “Alcaraz ha già avuto impressionanti successi, ma la crescita di Jannik negli ultimi tempi è stata incredibile. E’ importante per loro aver avuto la possibilità di affrontare Nole, contribuirà positivamente per la loro crescita e maturità”.

Come capitato a Federer e Djokovic nel corso degli anni anche i due potrebbero ‘aiutarsi’ a vicenda e ne parla Roger confermando: “Spero che contribuiranno a migliorarsi e a sfidarsi a vicenda, credo che stiamo di fronte ad una grandissima rivalità”. Una sentenza che sicuramente fa piacere ai tifosi, consapevole che lo svizzero ne sa qualcosa.

Federer nello specifico è arrivato a Wimbledon per assistere all’ultimo saluto nel torneo per Andy Murray, ma ha assistito anche ad altri match, vedi la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e l’americano Ben Shelton, quest’ultimo sponsorizzato da On, marchio di scarpe legato proprio alla leggenda svizzera.

Sinner e Roger non hanno avuto la possibilità di incrociarsi, ma ancora una volta lo svizzero ha avuto belle parole per il giovane talento italiano, sempre più apprezzato all’interno del circuito.