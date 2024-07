ESCLUSIVA SI Ag. Okoli: “Premier un sogno: il Leicester ha chiuso tutto in 3 giorni. E c’erano altre offerte”

Ora è ufficiale: Caleb Okoli è un nuovo giocatore del Leicester: lascia l’Atalanta, che era proprietaria del cartellino, a titolo definitivo dopo il prestito della passata stagione al Frosinone. In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto l’agente, nonché scopritore del difensore, Alessandro Barison, per parlarci di lui e di questo trasferimento.

Soddisfatti del trasferimento?

“Sì, c’è soddisfazione da parte mia e soprattutto da parte di Caleb. Andare in Premier League è sempre stato il suo sogno, come vi avevo anticipato. Questa chiamata è arrivata forse anche prima del previsto. Avevo detto che ci voleva arrivare in un paio d’anni, ma abbiamo anticipato i tempi e siamo contentissimi. Grande merito va alla famiglia, che è stata molto attenta anche nella scelta e gli è stata sempre vicina. Il ragazzo non si è mai montato la testa”.

La trattativa è sembrata durare anche relativamente poco, vista la convinzione con cui Leicester è arrivato con i soldi richiesti.

“Pochissimo, pochissimo, perché il Leicester era il convinto del ragazzo. Io ho conosciuto anche il mister che mi ha fatto capire di conoscere il ragazzo e che lo ritenesse pronto per giocare in Premier League. Quando hai la fiducia di un tecnico come Cooper che ti vuole è importante. Il ragazzo è contentissimo perché a massima fiducia sia da parte del mister sia della dirigenza. Lo hanno voluto con forza e se lo sono presi, in 3-4 giorni si è chiuso tutto. Dopo sai, ci sono i tempi più che altro burocratici da rispettare”.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Il suo prossimo obiettivo è arrivare a meritarsi la Nazionale, alla quale tiene tantissimo. Ma facciamo un passo alla volta, ci sono tante squadre forti in Premier League e sarà difficile, però arrivarci è sempre stato il suo sogno, fin da bambino. Il Leicester è una società molto ambiziosa, con un centro sportivo che è fra i migliori in Europa”.

Anche l’Atalanta è rimasta sorpresa da questa offerta improvvisa?

“L’Atalanta so che aveva tante richieste anche in Italia ed all’estero, ma non dalla Premier, prima dell’arrivo del Leicester. Quella del Leicester è una cosa nata la scorsa settimana. Una trattativa importante, con una offerta importante che ha fatto contenti tutti. L’Atalanta la ringraziamo, era contenta anche per il progetto sul ragazzo”.