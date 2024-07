“Follia” Alex Zanardi: sono tutti senza parole

Torna in auge un momento clamoroso della carriera di Alex Zanardi: una ‘follia’ che i tifosi dell’ex pilota non riescono proprio a spiegarsi

La storia di Alex Zanardi, ancora oggi, è un esempio di correttezza, coraggio e valori positivi per il mondo dello sport e non solo. Un uomo di talento che ha dovuto fare i conti – troppo spesso – con le atrocità che la vita ha deciso di riservargli. Nonostante ciò, Alex si è sempre rialzato. Da uomo vero.

Il 15 settembre 2001 la sua vita cambiò per sempre: durante il GP di Germania del Campionato Cart, Zanardi perse il controllo della sua vettura che fu colpita in piena pista. L’impatto fu durissimo, l’auto di Zanardi si divise a metà ed i medici per salvargli la vita furono costretti all‘amputazione degli arti inferiori. Un avvenimento che avrebbe mandato al tappeto tutti, ma non Alex. Perché pochi anni dopo fu in grado di tornare a gioire grazie allo sport, seppur in modo diverso. In handbike ha conquistato 4 medaglie d’oro alle Paralimpiadi.

Il 19 giugno 2020, però, la nuova tragedia. Durante un allenamento in handbike sulle strade di Pienza, in Toscana, Zanardi finì per impattare contro un camion. Oltre sei mesi di coma farmacologico, poi il ritorno a casa. Alex è vivo per miracolo. Sono ormai diversi anni che i suoi fan aspettano notizie sul suo stato di salute, rimanendo seppur a distanza vicini a Zanardi. E nel frattempo i ricordi delle sue gesta in pista rimangono memorabili e non sono stati affatto dimenticati. Ed in particolare uno, nel clou della sua carriera, nel quale ha mostrato tutto il suo talento sulle quattro ruote.

Indimenticabile Zanardi: il video torna virale

Alex Zanardi ha vissuto diversi momenti meravigliosi nella sua carriera. Il più iconico è sicuramente targato 8 settembre 1996, in occasione del GP di Laguna Seca in California per l’ultimo appuntamento stagionale dell’Indycar World Series. Un sorpasso che è letteralmente passato alla storia.

Il duello serrato con Bryan Herta che durò fino all’ultima curva e che vide trionfare Alex dopo una manovra pazzesca, semplicemente irripetibile. A due secondi dalla fine la pressione di Zanardi sull’americano porta Alex fuori pista, a grandissima velocità e tagliando anche una curva. Nessun danno, Alex non perde terreno e all’ultimo giro approfittando dei doppiati davanti mette a segno un sorpasso semplicemente eccezionale. Zanardi va all’esterno, supera Herta arrivando ad uno dei successi più emozionanti della sua carriera. Un vero e proprio capolavoro fatto di intelligenza, coraggio e astuzia.

All’epoca lo stesso Herta si disse incredulo, non si aspettava un azzardo tale dal pilota italiano che riuscì a beffarlo ad una manciata di metri dalla bandiera a scacchi. La felicità di Zanardi fu tangibile e pur ammettendo la pericolosità del suo sorpasso, ammise che ne era valsa la pena. Momenti di grande adrenalina e gioia per l’ex pilota che all’iconico Cavatappi tirò fuori dal cilindro una vera e propria magia. E a Laguna Seca, ancora oggi, si parla di quel GP nel quale il padrone di casa – che conosceva alla perfezione il circuito – non fu in grado di frenare uno Zanardi in stato di grazia.