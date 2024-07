Il calcio italiano in lutto: se n’è andato il tecnico del tricolore

Gravissimo lutto nel calcio italiano, il tecnico che ha vinto il tricolore lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nel club

È un periodo molto difficile per il calcio italiano e non solo per motivi calcistici. Certo, l’eliminazione da Euro 2024 ha fatto malissimo, soprattutto perché la Nazionale fondamentalmente si è dimostrata senz’anima, giocando una partita disastrosa sotto tanti punti di vista contro la Svizzera.

Fuori agli ottavi di finale senza possibilità d’appello, dopo aver strappato la qualificazione per il rotto della cuffia contro la Croazia grazie al gol di Zaccagni al 98′. Ma al di là dei discorsi legati al pallone, che tante gioie e dolori regala al popolo italiano, bisogna fare i conti con una notizia drammatica.

È sempre difficile dire addio a una colonna portante del calcio italiano. Lo dimostrano il dolore che hanno provato tutti gli appassionati alla notizia della scomparsa di Gianluca Vialli, per esempio, ma anche di Gigi Riva. Due di quelli che non si dimenticano mai e questo vale anche per Sinisa Mihajlovic.

Nei giorni scorsi, però, è venuto a mancare un allenatore che a suo modo ha scritto la storia del calcio italiano: si è spento Fabio Melillo all’età di 58 anni, tecnico che è riuscito a vincere due scudetti con la Roma Primavera Femminile.

Addio a Fabio Melillo, lutto nel calcio italiano

Fabio Melillo, allenatore della Ternana Femminile, era malato da tempo e purtroppo non ce l’ha fatta. Le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente e ogni tentativo di rianimazione non è andato a buon fine. La stessa Ternana ha rilasciato una nota per salutare mister Melillo: “Il presidente Nicola Guida e la Ternana Calcio, in tutte le sue componenti, partecipano commossi al dolore della scomparsa di Fabio Melillo, allenatore della Ternana Women“.

Melillo era amato da tutti nella società rossoverde, che nel comunicato lo definisce ‘un uomo perbene prima che un ottimo professionista’. Anche la Roma ha partecipato al dolore: “Ciao Fabio. Non ti dimenticheremo mai”. Anche il presidente Gravina ha voluto ricordare il grande lavoro di Melillo a livello giovanile.

Infatti, grazie al suo lavoro sono emerse grandi calciatrici che hanno raggiunto anche la Nazionale italiana: “Il suo palmarès a livello giovanile è la testimonianza di un lavoro eccezionale, come eccezionale è stata soprattutto la dimostrazione d’amore per il suo lavoro data alla squadra e a tutti voi nel portare al termine la stagione, nonostante le complicazioni dovute al suo stato di salute”. Ha commentato così Gravina.