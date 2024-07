UFFICIALE, addio Ferrari: se n’è andato davvero

Ufficiale la clamorosa separazione in casa Ferrari. Dimissioni con effetto immediato. Lascia subito il team

Continua il momento negativo in Formula 1 per la Ferrari che delude anche sul circuito di Silverstone in Gran Bretagna e vede affievolirsi ancor di più le speranze di poter vincere il titolo mondiale.

La Rossa sta deludendo tutte le aspettative che c’erano su di essa ad inizio stagione ed il GP britannico ha solo certificato quello che è un grande momento di difficoltà per la Scuderia. Gli aggiornamenti effettuati sulle vetture non hanno sortito gli effetti sperati ma, anzi, sono stati un chiaro downgrade rispetto alle altre scuderie quali Mercedes e McLaren che ora si stanno mostrando superiori.

Dopo il disastroso GP inglese Charles Leclerc, arrivato quattordicesimo e fuori dalla zona punti, senza mezzi termini ha dichiarato come la gara “sia stata buttata nel cesso” e che da tre-quattro gare a questa parte si stia vivendo un incubo dal quale bisogna uscire al più presto.

Ferrari, lascia subito il team: dimissioni e annuncio ufficiale

In un momento, dunque, difficile per la Ferrari arriva la notizia della separazione con Enrico Cardile che lascia il team con effetto immediato dopo aver presentato le dimissioni dal suo incarico.

L’ormai ex direttore tecnico della Ferrari era già ad un passo dall’addio alla scuderia di Maranello ma si pensava che avrebbe lasciato il team solo a fine anno. Tuttavia, le recenti prestazioni deludenti hanno dato una netta accelerata al tutto e Cardile ha optato per lasciare la Scuderia con qualche mese di anticipo. Ora è libero di firmare per l’Aston Martin, team che lo segue da tempo insieme a Adrian Newey.

Ad annunciare le dimissioni di Cardile è stata la stessa Ferrari con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, facendo sapere che il dt lascia l’incarico con effetto immediato. L’Area Chassis, diretta da Cardile, è stata affidata ad interim al team principal Frederic Vasseur.

Un addio che non stupisce quello di Cardile ma che è arrivato improvvisamente e con modalità impreviste in un momento non certo facile per la Ferrari che aveva illuso tutti con la vittoria di Leclerc a Montecarlo. In pista si ritornerà domenica 21 luglio con il GP di Ungheria, penultima tappa prima della consueta pausa estiva del Mondiale ad agosto.