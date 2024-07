Dramma per un big di Formula 1: “È insostenibile”

Un big di Formula 1 sta vivendo un vero e proprio periodo nero in questa stagione: la situazione si sta facendo insostenibile

Dopo circa tre anni senza poter esultare, è arrivata finalmente una gioia per Lewis Hamilton che ha trionfato con merito nel GP britannico, mandando in delirio tutti i suoi tifosi, accorsi in massa per sostenerlo come sempre.

Il pilota inglese non viveva una corsa così da tempo e può essere soddisfatto ed orgoglioso nell’essere riuscito finalmente a mettersi alle spalle uno come Max Verstappen che pare comunque destinato a vincere questo Mondiale con la sua Red Bull. Il pilota olandese si è dovuto accontentare stavolta del secondo posto, ma di certo nel GP di Ungheria del prossimo 21 luglio farà di tutto per riscattarsi in maniera immediata.

Chi non sta vivendo un momento fortunato in questa stagione di Formula 1 è, invece, il compagno di Verstappen alla Red Bull, vale a dire Sergio Perez. Il pilota messicano ha firmato l’ennesima gara disastrosa, chiudendo con un umiliante diciassettesimo posto, frutto di una strategia sbagliata proprio come accaduto alla Ferrari e non ha portato a casa punti, mandando su tutte le furie il suo team. Nonostante il rinnovo, la Red Bull non è per niente contenta di ‘Checo’ ed al termine della gara il team principal Christian Horner lo ha fatto capire a chiare lettere.

Red Bull, Perez in bilico: Horner ha perso la pazienza

Nelle ultime sei gare disputate, Sergio Perez ha raccolto la miseria di soli 15 punti, lasciando fare il grosso del lavoro a Verstappen che sta trascinando praticamente da solo la Red Bull. Una situazione che non sta rendendo affatto felice il team austriaco e nel post gara il team principal Christian Horner è sbottato nei confronti di Checo, definendo quanto sta accadendo una situazione insostenibile.

Il team principal degli austriaci ha mandato un messaggio molto chiaro al pilota messicano che deve riscattarsi se non vuole rischiare grosso: “Sa che è insostenibile non fare punti. dobbiamo fare punti e lui lo sa. Conosce il suo ruolo e il suo obiettivo e quindi nessuno è più ansioso di Checo di tornare in alto”, ha affermato, nelle parole riportate da ‘Formulapassion’, chiedendo a gran voce una svolta immediata.

Solo poche settimane fa, la Red Bull aveva annunciato in pompa magna il rinnovo per altre due stagioni di Sergio Perez, ma fin qui la scelta non sta pagando ed il team austriaco pare essersi già pentito di aver concesso fiducia a Checo. Una fiducia che, sebbene sia ora bassa, è ancora presente ed il pilota messicano dovrà fare di tutto per cercare di mantenerla, conscio che il suo futuro è tornato ad essere fortemente in bilico.