Juve, Todibo piace sempre più ai bianconeri

Alfredo Pedullà: “Valutazioni in corso della Juve su Todibo. Kiwior non è un nome caldissimo per il club bianconero. Con una contropartita tecnica (Milik? Kostic? Un’altra soluzione? Per ora sono tracce) ci si potrebbe avvicinare alla definizione. La Juve ha un ottimo rapporto con il Nizza certificato dall’affare Thuram. Todibo resterà comunque un nome in evidenza nella lista della spesa bianconera, il gradimento tecnico non si discute. Adesso ci sono altre cose da fare e magari qualche uscita da completare”.