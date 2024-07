Copa America, Argentina-Colombia: la miglior difesa contro il miglior attacco

Tutto pronto per l’ultimo atto della Copa America che vedrà di fronte l’Argentina e la Colombia. La miglior difesa, quella dell’Albiceleste, con un solo gol incassato in cinque partite. Quello dell’ecuadoregno Kevin Rodriguez al 91esimo del quarto di finale vinto dalla formazione di Scaloni dopo i calci di rigore.

Dall’altra parte il miglior attacco della competizione, con i 12 reti segnati i Cafeteros guidano la Copa America: due gol per John Cordoba, Luis Diaz, Jefferson Lerma e Daniel Muñoz, uno per i vari James Rodriguez, Richard Ríos, Davinson Sánchez e Miguel Borja.

La formazione di Scaloni, a sua volta, può contare sul capocannoniere del torneo: Lautaro Martinez, ben quattro le reti messe a segno dall’argentino in questa competizione, con i campioni in carica che hanno segnato 8 reti complessive. Dopo il 2021 che ha visto l’Albiceleste trionfare contro il Brasile, un’altra finale sudamericana per Messi e compagni!