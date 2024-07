Milan, Fofana priorità a centrocampo

L’eliminazione della Francia da Euro2024 fa scattare ufficialmente l’operazione Youssouf Fofana. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione in Ligue 1, ha già salutato il Monaco, pronto a trasferirsi al Milan, a cui ha già detto sì per via dell’ambizione e del progetto conveniente che sembra proporre.

Milan, l’operazione Fofana

Accordo quasi raggiunto: 2,5 milioni più bonus. Da risolvere solo gli ultimi dettagli tra i due club: i rossoneri vogliono mettere a segno subito il primo vero e proprio colpo di mercato di questa sessione estiva. I monegaschi chiedono 25 milioni, i meneghini vorrebbero abbassare la cifra, visto e considerato che l’anno prossimo il classe ’99 andrà in scadenza di contratto. In Francia bisogna dunque decidere se tenere il giocatore per poi perderlo a zero, o se venderlo adesso guadagnando qualche milione. Nel frattempo, lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere l’affare Morata. Finalmente il Milan potrà avere il suo numero 9, per tornare a competere fino alla fine con tutte le big del campionato.

Andrea Belbusti