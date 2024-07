Copa America, quanta Serie A nella finale tra Argentina e Colombia

Sarà Argentina–Colombia la finale della Copa America 2024: l’Albiceleste ha superato con merito il Canada per 2-0 dopo averlo battuto con lo stesso punteggio nella fase a Gironi, mentre i Cafeteros, a fatica hanno avuto la meglio dell’Uruguay nonostante la superiorità numerica dalla prima frazione di gioco.

Sia l’Argentina che la Colombia raggiungono l’atto finale della competizione con la voce 0 nelle sconfitte: la formazione di Scaloni ha superato con merito il Girone A con 3 vittorie su 3 contro Canada, Cile e Perù, superando nella fase ad eliminazione diretta l’Ecuador dopo i calci di rigore e nuovamente The Canucks. La squadra di Lorenzo invece dopo il primo posto nel Girone D e il pareggio all’ultima giornata contro il Brasile, ha annichilito Panama ai quarti per poi vincere in semifinale contro la Celeste del Loco Bielsa.

La Serie A sarà presente in maniera massiccia nella finale di Copa America: per l’Argentina da Lautaro Martinez e Valentin Carboni dell’Inter a Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina passando per Leandro Paredes della Roma; mentre per la Colombia Yerry Mina del Cagliari e John Lucumì del Bologna.