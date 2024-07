Dietrofront clamoroso: “Sainz resta alla Ferrari”

Il futuro di Carlos Sainz è ancora da definire. Spunta un’ipotesi clamorosa prima della decisione finale del pilota

Se non è un dramma, poco ci manca. L’ultimo periodo vissuto dalla Ferrari ha lasciato strascichi negativi. E adesso Carlos Sainz e Charles Leclerc saranno costretti a vivere gli ultimi due GP prima della sosta estiva esclusivamente per testare la vettura con e senza i recenti disastrosi aggiornamenti, per aiutare gli ingegneri a trovare la soluzione che risollevi le prestazioni della ‘Rossa’.

Nonostante il periodo buio, una delle poche note positive in Ferrari è Carlos Sainz. Terzo in Austria e quinto in Gran Bretagna, lo spagnolo sta facendo decisamente meglio del compagno di squadra. E paradossalmente, al momento, Sainz non è certo di avere una vettura per la prossima annata.

Il 2025 sarà l’anno di Lewis Hamilton in Ferrari, una scelta che ha fatto impazzire i tifosi che adesso non vedono l’ora di assistere alle prodezze del 39enne di Stevenage alla guida di una monoposto del Cavallino Rampante. Nonostante la certezza dell’addio, Sainz ha dimostrato la propria competitività con la Ferrari e si sta confermando come uno dei piloti più veloci del Circus.

Per lui le opzioni sul tavolo sono molteplici. Una difficilissima da concretizzare ovvero il possibile approdo Mercedes che sembra orientata verso Kimi Antonelli. Più concrete le idee che portano a Williams, Audi – che subentrerà a Sauber dal 2026 – e più recentemente Alpine, dopo l’arrivo di Flavio Briatore. Tuttavia, nelle scorse ore, sul destino di Sainz è arrivata una rivelazione incredibile che nessuno si aspettava. A farla è stato un grande ex della Formula 1

Sainz-Ferrari, annuncio choc: parla il grande ex

Una suggestione o meglio un consiglio assolutamente bizzarro per Sainz è arrivato da uno degli ex piloti di Formula 1, protagonista in passato di tanti duelli in passato con la Ferrari. David Coulthard, nel podcast ‘Formula For Success‘ di Eddie Jordan, ha detto la sua sul futuro del pilota madrileno e lo ha fatto in maniera tutt’altro che banale.

Lo scozzese ha proposto una soluzione pazzesca, a dir poco estrema: Sainz ancora in Ferrari ma come pilota di riserva. Negli ultimi giorni è stato ufficializzato da Frederic Vasseur come il contratto che legherà Hamilton alla scuderia avrà validità triennale e si esaurirà nel 2027.

A tal proposito Coulthard, viste le scarse chance di Sainz di avere una monoposto da vertice altrove, ha consigliato a Carlos di rimanere dov’è. “La Williams ha detto di volere Sainz mentre l’Audi lo vorrebbe insieme ad Hulkenberg. Ma alla fine penso che Sainz faccia meglio a dire alla Ferrari: ‘Sarò il vostro pilota di riserva per i prossimi due anni’, perché è plausibile pensare che Hamilton non farà il terzo anno in Ferrari”.

Secondo lo scozzese, dunque, Sainz farebbe meglio a rimanere in disparte a Maranello per due stagioni, per poi evidentemente riprendere il suo posto quando l’esperienza di Hamilton arriverà al capolinea. Sainz negli ultimi anni ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della vettura e Coulthard è convinto che questa esperienza possa essergli utile per il futuro della carriera.

L’ex pilota della McLaren motiva ulteriormente la sua analisi: “Due anni di pausa mentale per tenersi in forza, a 32 anni potrebbe ritrovarsi una macchina sviluppata con Lewis e Charles e riprendere il suo posto in pista. Potrebbe vincere il Mondiale. Alla Williams, Alpine o Audi mi verrebbe da dire di no.”