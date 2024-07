Inter, Marotta: “Inzaghi ha rinnovato il suo contratto fino al 2026”

Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dell’Inter con le dichiarazioni del Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta: “È trascorso pochissimo tempo dal termine di una stagione meravigliosa e indimenticabile per la storia della nostra Inter, nella quale abbiamo conquistato altri due trofei, la Supercoppa e il ventesimo scudetto. Tutti noi abbiamo ancora nel cuore le immagini dei tifosi in festa che invadevano le strade di Milano e una meravigliosa piazza Duomo che tingeva il cielo dei nostri colori.

Oggi iniziamo un nuovo cammino insieme, la nostra maglia sarà impreziosita dal tricolore e dalla leggendaria seconda stella, che porteremo con noi per anni. Insieme a noi avremo ancora mister Simone Inzaghi. Con grande piacere voglio comunicarvi che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026, con la speranza di proseguire ancora oltre.

Simone è il nostro bravissimo condottiero, in questi anni ha consolidato la nostra leadership e plasmato un gruppo vincente, che rispecchia i valori dello sport. La nostra proprietà ha raccolto il senso di tradizione, di appartenenza, il valore del nostro club. Oaktree ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la società ai vertici del nostro calcio. La solidità della proprietà, unita all’impegno del management, è la miglior garanzia per i tifosi. L’Inter è consapevole del ruolo da protagonista nel sistema calcio e delle responsabilità che un club così seguito assume verso gli appassionati.

Nel nostro sistema calcio è importante che chi ne assume la leadership si assuma la responsabilità. Insieme, dobbiamo garantire a tutti il diritto allo sport e a giocare a calcio, tradurre in realtà quanto dice la nostra costituzione. Dobbiamo fare in modo che le generazioni più giovani portino beneficio al nostro sport, ciò anche in ragione delle nuove generazioni. Il valore aggiunto di un club come l’Inter è di mettere in rete struttura e competenze, faremo tutto ciò che è in nostro potere per questo, auspico che il livello di tensione raggiunto nei tempi recenti tra le varie componenti del calcio venga risolto, speriamo che il dialogo prosegua in maniera positiva, con idee concrete per il rinnovamento di tutto il settore.

I club sono in questo momento chiamati a partecipare a un calendario di competizioni estremamente pieno e compresso: è chiaro che la partecipazione a grandi competizioni è motivo di orgoglio ed è nostra opinione che il nostro calcio debba evolversi. In un contesto così complesso, sta per iniziare la stagione calcistica più lunga di sempre, che di fatto si aprirà a metà agosto, vedrà la Super Champions, passerà dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita e si concluderà col nuovo affascinante mondiale per club. SI giocherà tutti i mesi dell’anno, quasi 70 partite per chi arriverà in fondo.

La nostra Inter vuole essere protagonista, grazie al supporto della proprietà e col lavoro di Ausilio e Baccin abbiamo costruito una rosa sempre più competitiva, ampliando la rosa campione d’Italia con innesti come Taremi, Martinez e Zielinski. Siamo sempre attenti a opportunità sul mercato, con attenzione agli equilibri finanziari: poniamo particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani. La nostra Inter è una realtà consolidata, guidata da Simone Inzaghi che è il nostro leader. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il vicepresidente Javier Zanetti e il CEO Alessandro Antonello.

Gli obiettivi della stagione sono gli stessi di sempre, la seconda stella rappresenta il punto di partenza per questa nuova entusiasmante avventura”.