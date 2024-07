Lacrime per Vialli: i tifosi sono commossi

I tifosi si sono commossi dopo queste bellissime parole in memoria di Gianluca Vialli, scomparso nel gennaio del 2023

Lo scorso 9 luglio, Gianluca Vialli avrebbe compiuto sessanta anni. L’ex centravanti della Sampdoria è stato celebrato da tantissime persone del mondo dello sport e i social network hanno accolto centinaia di post in suo onore. Vialli è stato un personaggio molto amato, non solo per le sue prodezze in campo, ma anche per i valori che ha mostrato fuori dal rettangolo di gioco. Diversi protagonisti della vittoria dell’Europeo 2021 pensano che la sua presenza nello spogliatoio sia stata fondamentale per arrivare in fondo alla manifestazione continentale.

Gianluca Vialli ha debuttato in Serie A con la Cremonese, poi è passato alla Sampdoria, vincendo lo storico scudetto del 1991, prima di trasferirsi alla Juventus. Con il club bianconero, Vialli ha vinto la Champions League nel 1996, in finale contro l’Ajax. Ha terminato la carriera con la maglia del Chelsea, squadra che ha anche allenato per un paio di stagioni.

Tra tutte queste realtà uno dei ricordi più commoventi in suo onore è stato quello della Juventus su X. Il tweet ha toccato tutti, anche chi non è tifoso del club bianconero.

Vialli, il ricordo della Juventus su X

Molte squadre di calcio hanno fatto gli auguri a Gianluca Vialli in occasione del suo sessantesimo compleanno. L’ex attaccante della Nazionale Italiana è scomparso il 5 gennaio del 2023, dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. La Juventus ha ricordato Gianluca Vialli attraverso un tweet molto commovente. I commenti dei tifosi sono stati particolarmente carini nei confronti di Vialli, in tanti hanno fatto fatica a trattenere le lacrime.

Ecco il testo del tweet del club bianconero: “Giocare nella Juventus è un onore e un onere: senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un po’ più in alto di dove l’avevi presa”. Questa frase è una citazione piuttosto famosa di Gianluca Vialli, il quale ha pronunciato queste parole diversi anni fa, quando gli è stato chiesto cosa significasse indossare la maglia della Juventus per lui.

L’ex campione è sempre rimasto legato alle sue squadre, ha partecipato spesso ai raduni per celebrare lo scudetto della Sampdoria, ma ha avuto un legame indissolubile anche con la Juventus. Il tweet dei bianconeri in suo onore ha scatenato i tifosi. Molti supporters hanno commentato il post, ma sono arrivati messaggi di auguri anche da parte di tutti i fan delle altre squadre.