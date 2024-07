Schumacher, non c’è niente da fare: verdetto arrivato

Arriva il verdetto definitivo sul pilota da parte di Schumacher: non c’è più niente da fare, il suo team e i tifosi devono prenderne atto

Il Gran Premio del Regno Unito è stato conquistato a sorpresa dalla Mercedes di Lewis Hamilton che è tornato al successo dopo oltre due anni e mezzo, ma sono tanti i piloti e le rispettive auto che hanno deluso le attese nel circuito di Silverstone.

Tra questi, in primis, c’è la Ferrari che ha disputato l’ennesima gara disastrosa che ha messo a forte rischio il sogno di poter vincere il campionato Mondiale. Sainz ha chiuso la gara al quinto posto, mentre Leclerc è finito addirittura quattordicesimo ed il monegasco a fine gara ha confermato come sia stata una corsa davvero umiliante, affermando come si sia buttata la gara senza troppi giri di parole.

Oltre alla Ferrari, a deludere sono stati pure Sergio Perez, arrivato sedicesimo e irritando la Red Bull che poche settimane fa gli ha anche rinnovato il contratto, e soprattutto Lando Norris che è riuscito ad ottenere solo un terzo posto, troppo poco per le ambizioni della McLaren. Il team di Woking, proprio come la Ferrari, sogna di poter vincere il Mondiale, ma secondo quanto affermato da Ralf Schumacher a ‘Motorsport-Total’, la scuderia britannica non è ancora pronta per puntare a certi traguardi

McLaren, Schumacher boccia Norris: il verdetto è definitivo

Il terzo posto ottenuto sul circuito di Silverstone da parte di Lando Norris non può di certo bastare alla McLaren che nella classifica costruttori, sebbene sia terza, è ancora molto lontana dalla Red Bull, con una forbice di quasi 80 punti a dividere le due scuderie. Il team di Woking vorrebbe ambire al titolo, ma pare proprio che in questa stagione sarà difficile farlo e di questo avviso è pure Ralf Schumacher che, intervistato da ‘Motorsport-Total’, ha bocciato in maniera definitiva Norris.

L’ex pilota tedesco e fratello minore di Michael Schumacher, non ha usato troppi giri di parole riguardo il pilota britannico, bocciandolo in maniera netta: “Lando non è un pilota in grado di contendersi il mondiale, potrebbe anche non esser supportato da un ingegnere di pista all’altezza” – ha sottolineato Schumacher – “Bono e Lambiase sono fondamentali. Lui è ancora giovane stiamo vedendo sempre più arrabbiato con sé stesso. Vuole crescere e prendere le giuste decisioni” ha poi concluso.

Un verdetto chiaro e definitivo quello di Schumacher che non vede pronti né Norris né tantomeno la McLaren per poter lottare per il Mondiale, facendo capire che entrambi ne hanno di strada da fare per poter ambire ai massimi traguardi.