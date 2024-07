Spagna, verso la finale di Euro2024: parlano De La Fuente e Navas

In vista della finale di Euro2024 contro l’Inghilterra, hanno parlato il ct della Spagna Luis De La Fuente e Jesus Navas. Ecco le loro dichiarazioni in conferenza stampa pre-gara, raccolte dal nostro Tancredi Palmeri.

Spagna, le parole di De La Fuente

Ecco le parole di De La Fuente: “Quando siamo venuti qua a giocare con la Croazia, nell’autobus ci chiedevamo se saremmo stati all’altezza di tornarci in questo stadio. Domani sarà la partita in cui dovrò chiedere di meno ai miei, gli chiederò di godere di quanto si sono guadagnati. Il futuro? Pensare ad arrivare al meglio a domani. Nessuno ha regalato niente a questa squadra. È meraviglioso vedere come il paese sia totalmente dedicato alla seleccion. Favoriti? Questa è cosa per le agenzie scommesse. La memoria è fragile e ingrata con gli sportivi che perdono una finale. L’orgoglio è nella finale ma nel percorso, sarebbe ingiusto non pensarlo. La tranquillità e l’orgoglio di potersela giocare sono le chiavi. Permettetemi di ringraziare Pedri e Ayozé che non ci potranno essere. Da oggi è con noi Gavi che è il nostro giocatore numero 27. I nostri giovanissimi si nutrono dell’esperienza dei veterani, e i veterani si nutrono del loro entusiasmo”

Parola a Jesus Navas

Così si è espresso Jesus Navas: “Oggi non parla Morata nonostante sia capitano perché ha voluto parlassi io visto che sarà la mia ultima partita con la nazionale”