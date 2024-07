Esclusiva SI Juventus: Huijsen-PSG, incontro con l’intermediario

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il PSG si sarebbe mosso per Huijsen, difensore della Juventus che negli ultimi mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito alla Roma.

Esclusiva SI Juventus, le ultime su Huijsen

Ecco la news: “Dean Huijsen quasi sicuramente lascerà la Juve (come Rugani), confermando assolutamente quanto vi raccontiamo da settimane. E ci sono conferme anche sull’interesse del Paris Saint-Germain, possiamo aggiungere qualcosa: nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il club francese e un importante intermediario. Ribadito l’interesse, è possibile che presto ci sia una proposta che per la Juve deve essere di almeno 25 milioni. Non è un’operazione completata, sullo sfondo ci sono il Bayern e un altro club tedesco, ma è una situazione da seguire“.