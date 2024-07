Euro 2024, Spagna: le parole dei protagonisti

Al termine della finale di Euro 2024, vinta contro l’Inghilterra per 2-1 hanno parlato i giocatori della nazionale spagnola. Ecco le dichiarazioni di alcuni di loro.

Euro 2024, le parole di Yamal e Nico Williams

Lamine Yamal ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo colto stasera nella finalissima contro l’Inghilterra ad Euro 2024: “E’ un sogno, non vediamo l’ora di tornare in Spagna e festeggiare coi tifosi. E’ bellissimo essere qui con la mia famiglia. Il pareggio ci ha messo in difficoltà, ma questa squadra la conosciamo e alla fine abbiamo vinto. I compagni mi aiutano molto“. L’asso spagnolo Nico Williams ha parlato così ai microfoni di Sky dopo il successo in finale contro l’Inghilterra, che consegna Euro 2024 agli iberici: “Sono euforico, tutti se lo meritano, i nostri familiari e chi ci ha supportato. La partita è stata dura, abbiamo lottato contro una grande squadra ma abbiamo risposto colpo su colpo, e siamo campioni. Il mio ruolo? Mi trovo bene ovunque, mi piace ruotate, cambiare“.

Le parole di capitan Morata

Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid e della Spagna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto l’Europeo con la sua Nazionale. Prima di tutto ha mandato un saluto all’ex compagno alla Juventus, Giorgio Chiellini, presente in studio: “Per me sei stato sempre un esempio come calciatore, ma soprattutto come uomo. Ti ringrazio per come mi hai trattato. Sei stato un campione e resti una persona che ammiro. All’ultimo Europeo in finale ho tifato Italia, perché siete miei amici e perché la mia famiglia è italiana. Oggi è toccato a noi“.