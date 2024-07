Alonso non le manda a dire: stoccata improvvisa

Nel corso dell’intervista al Financial Times, Fernando Alonso ha detto la sua su un aspetto della F1 con la consueta schiettezza

La sua Aston Martin sta facendo grandi cose in ottica futura e vuole essere protagonista già a partire dal 2025. Fernando Alonso, dal canto suo, è intenzionato ad aiutare il suo team a realizzare le proprie ambizioni.

La Scuderia britannica sta mettendo in atto grandi manovre per gli anni a venire e, dopo aver preso Enrico Cardile, dimessosi dal ruolo di direttore tecnico della Ferrari, punta anche ad Adrian Newey, libero dopo l’addio alla Red Bull. Alonso ha mostrato grande entusiasmo per come si sta muovendo l’Aston Martin ed il rinnovo del contratto, formalizzato prima dell’inizio del Mondiale, conferma la volontà di entrambe le parti di voler vincere insieme.

A fine luglio, Alonso compirà 43 anni ma ciò non gli preclude di avere lo stesso entusiasmo di chi è più giovane di lui. Ed è proprio sui giovani che il pilota asturiano si è concentrato durante l’intervista concessa all’autorevole Financial Times, andando ad analizzare in maniera critica quali sono le differenze tra la generazione di piloti attuale e quella precedente.

Formula 1, stoccata di Alonso: lo spagnolo non ha dubbi

Dall’alto della sua età e della sua esperienza, Fernando Alonso è la persona maggiormente indicata per parlare delle differenze che ci sono tra i giovani piloti di Formula 1 e quelli della sua generazione. Al Financial Times, ha sottolineato come ci sia una grossa differenza in termini di personalità.

Per Alonso, infatti, i piloti di oggi arrivano più pronti in Formula 1 ma c’è qualcosa che gli manca rispetto ai piloti della sua generazione: “Arrivano in F1 più preparati, ma fuori dalla pista o senza casco, forse sono un po’ simili e più timidi nel modo di affrontare le cose” ha dichiarato sicuro, aggiungendo come ci siano persone che parlano al posto loro ai media, facendogli perdere più di qualcosa in termini di carattere.

Il pilota spagnolo ha affermato come la generazione precedente di piloti fosse molto più genuina ed agguerrita rispetto a quella attuale riguardo il modo di affrontare le corse e la vita e ciò è la differenza più grande tra le due parti in causa. Parole importanti quelle di Alonso che di certo faranno discutere, considerato che parliamo di uno dei piloti di spicco della Formula 1 dove corre ormai dal 2001.