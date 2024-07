Colpo spettacolare: con la Ferrari fino al 2027

Colpo importante della Ferrari che prova a venire fuori dal tunnel intervenendo sul mercato: accordo trovato fino al 2027

La Ferrari non sta vivendo una grande fase di questa stagione ed il GP britannico sul circuito di Silverstone non ha fatto altro che portare ulteriore negatività attorno alla Rossa che vede continuare a sfumare le possibilità di portare a casa il titolo Mondiale.

Oltre alla Red Bull, anche altre due scuderie come la Mercedes e la McLaren si stanno dimostrando superiori alla Ferrari nell’ultimo periodo e la situazione a Maranello è sempre più caotica. Gli aggiornamenti effettuati sulla monoposto non hanno sortito gli effetti sperati ed anzi sono stati addirittura un downgrade rispetto ad inizio stagione, mentre a livello di staff la Rossa ha dovuto salutare Enrico Cardile.

L’ormai ex direttore tecnico della scuderia di Maranello avrebbe comunque lasciato l’incarico al termine della stagione, ma la separazione è stata velocizzata con annessi comunicati ufficiali. Il tutto è andato a vantaggio dell’Aston Martin che ha messo subito sotto contratto Cardile che a partire dal 2025 sarà chief technical officer del team britannico.

La Ferrari, però, sta cercando di venire a capo di questo caos ed oltre a puntare ad Adrian Newey per il prossimo anno, ha già messo a segno un colpo spettacolare, trovando l’accordo con Rory Byrne per prolungare la consulenza fino al 2027.

Ferrari-Byrne avanti insieme: consulenza estesa fino al 2027

Secondo quanto riportato dall’autorevole giornalista Leo Turrini attraverso il proprio blog, la Ferrariha piazzato un grande colpo per il proprio futuro. La Rossa, infatti, ha esteso il rapporto di consulenza con Rory Byrne, storico ingegnere e consulente tecnico della scuderia di Maranello fin dai tempi di Michael Schumacher, fino al 2027.

Una notizia positiva che quantomeno porta un po’ di luce in casa rossa dove la situazione è abbastanza buia dopo gli ultimi disastrosi GP che hanno aumentato il divario dalla Red Bull e non solo. Con questo prolungamento, la scuderia italiana continua ad assicurarsi l’aiuto da parte di uno dei professionisti più importanti che ci siano sulla piazza e si augura che questo possa portare benefici non solo in questa stagione, ma anche negli anni a venire.

Attualmente, Byrne vive a Phuket, in Thailandia, assieme alla moglie dove è impegnato nel settore immobiliare e secondo Turrini l’estensione del suo rapporto con la Ferrari potrebbe essere un’indizio anche per altre cose. Parole che fanno ben sperare i tifosi della Rossa che si augurano di poter tornare presto a sorridere dopo gli ultimi weekend da incubo.