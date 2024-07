Champions League, preliminari: tante le sfide ancora in bilico

Martedì ricco di match da tener d’occhio. Quest’oggi, infatti, si giocheranno diverse gare valide per il primo turno di qualificazione della Champions League 2024-2025. Diamo uno sguardo alle partite più interessanti!

Aprirà le danze la gara tra Ballkani e Santa Coloma. All’andata, disputatasi all’Estadi Nacional, ad avere la meglio sono stati i kosovari: decisiva una rete di Karrica al 90° (2-1 il risultato finale). La gara di ritorno potrebbe essere vinta in maniera più netta e senza patemi da parte del Ballkani: segnaliamo la quota della giocata “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 1,85; su WilliamHill 1,73 e su Betclic 1,67.

Si è conclusa in parità, invece, la gara d’andata tra Pyunik e Dinamo Minsk. Le due squadre non sono riuscite a pungersi e le porte sono rimaste inviolate. Oggi si affronteranno al Vazgen Sargsyan Republican Stadium: leggermente favorita la Dinamo Minsk, la cui vittoria vale 2,55 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,50 e su Betclic 2,46. Interessante anche la quota del segno “X” all’intervallo: parliamo di 2,05 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2 e su Betclic 1,97.

In campo anche Lincoln e Hamrun. Sorprendentemente, la squadra di Sanchiz ha vinto di misura il match d’andata e ora proverà a difendere il risultato davanti ai propri tifosi: allettante la quota dell’Over 2,5 finale, su Planetwin365 a 2,05; mentre su Betclic è a 1,96 e su Unibet 2,06.

Altro match da tener d’occhio è quello tra Vikingur Reykjavik e Shamrock Rovers. Era difficile prevedere un finale a reti bianche nella gara d’andata, ma così è stato e ora al Tallaght Stadium di Dublino gli islandesi proveranno a fare il colpaccio. Su Planetwin365, la vittoria del Vikingur pagherebbe 2,45 volte la posta; su Betclic 2,36 e su WilliamHill 2,50. Da segnalare anche la quota del “Goal”, su Planetwin365 a 1,75; mentre su WilliamHill è a 1,70 e su Betclic 1,72.

Sono quasi chiusi i giochi per quanto riguarda il doppio confronto tra Decic e TNS: i gallesi hanno vinto 3-0 il match d’andata e ora andrà in Montenegro con un ampio margine per il passaggio del turno. Interessante la quota dell’Under 2,5 finale: parliamo di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,10 e su Betclic 1,99.