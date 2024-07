La trattativa che avrebbe dovuto portare Ederson in Arabia, all’Al Nassr, ha subito una brusca frenata: secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, ci sarebbe stato un rallentamento a causa delle richieste elevate del Manchester City. Questo è anche il pensiero della Saudi League. Un’alternativa, per ora, risponderebbe al nome di Bento.