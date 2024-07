Juventus, Rabiot sempre più lontano da Torino

La strada di Adrien Rabiot appare sempre più lontana dalla Juventus. Fra il centrocampista e il club bianconero c’è sempre più silenzio, Cristiano Giuntoli sembra intenzionato ormai ad andare oltre, anche se non chiude ufficialmente la porta al giocatore.

La Juve, però, la proposta di rinnovo l’ha presentata oltre un mese fa, senza ricevere alcun feedback. Nel frattempo sono arrivati Douglas Luiz e Thuram, che hanno ridotto l’esigenza di aggrapparsi ancora al centrocampista francese, che tuttavia Thiago Motta riterrebbe molto utile per il suo progetto. Alla Continassa per adesso lavorano alle uscite: e quelle di oggi potrebbero essere le ore decisive per il rilancio di Leicester per Soulé. La Juve attende fiduciosa, anche perché sul calciatore c’è anche il West Ham. Poche tracce – almeno ufficialmente – sulla Roma, il cui interesse per Chiesa è ancora fin troppo relativo per fare entrare nel vivo una trattativa. Restano in uscita anche McKennue, Kostic e Szczesny, che nell’attesa di trovare una nuova collocazione potrebbero finire fuori rosa al loro rientro a Torino.