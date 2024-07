NBA, la nuova stella va subito ko: strappo al tendine d’Achille

La nuova stella del club di NBA va subito ko: problema al tendine d’Achille e addio alla stagione 2024-2025

All’inizio della nuova stagione di NBA mancano ancora tre mesi, ma c’è il forte rischio che quest’ultima abbia già perso quello che poteva essere uno dei suoi protagonisti, finito ko durante una gara di Summer League e riportando un infortunio molto grave.

Lo scorso anno è stato discreto per i Denver Nuggets che sono arrivati sino alle semifinali dei play-off, arrendendosi solamente ai Minnesota Thimberwolves. Un punto di ripartenza importante per la franchigia del Colorado che vuole continuare a crescere e punta a ripetere quanto di buono fatto vedere nella stagione precedente quando ha vinto il primo titolo della propria storia.

Tuttavia, quando mancano tre mesi all’inizio del nuovo campionato, è arrivata una terribile notizie per i Nuggets che hanno perso la loro nuova stella DaRon Holmes, infortunatosi nella Summer League contro i Los Angeles Clippers. Un infortunio che è parso da subito molto grave e gli esami effettuati hanno confermato tali sensazioni, rivelando la rottura del tendine d’Achille che lo terrà fuori per tutta la prossima annata.

Denver Nuggets, che tegola: rottura del tendine d’Achille per Holmes

Prima scelta dei Denver Nuggets (preso alla numero 22) che erano stati bravi ad anticipare Milwaukee Bucks al draft, per DaRon Holmes la stagione è finita ancor prima di cominciare. Nel corso della partita disputata contro i Los Angeles Clippers, il talento di 21 anni si è infortunato gravemente e riportando la rottura del tendine d’Achille che gli impedirà di scendere in campo per la stagione 2024-2025.

Le aspettative dei Nuggets su Holmes erano molto alte considerato che parliamo di uno dei migliori talenti in circolazione e lo stesso cestista originario del Kansas non vedeva l’ora di fare il suo debutto in NBA, ma per quello dovrà aspettare parecchio tempo. La gravità dell’infortunio lo terrà fuori praticamente per tutta la durata della prossima annata e per i Nuggets è una vera e propria tegola considerati gli sforzi fatti per soffiarlo alla concorrenza.

Nelle idee della franchigia del Colorado, Holmes sarebbe stato utile in termini di profondità per allungare la rotazione dei lunghi alle spalle di Jokic e Gordon, mentre adesso che sarà out coach Mike Malone sarà costretto ad inventarsi altro. Le soluzioni al coach dei Nuggets non mancano di certo, ma è chiaro che l’assenza di Holmes peserà come un macigno visto quanto puntavano su di lui.

Nel corso della gara contro i Clippers, prima dell’infortunio Holmes si era messo in bella mostra firmando 11 punti e 7 rimbalzi in 26 minuti, entusiasmando i propri tifosi che ora, però, dovranno aspettare molto prima di vederlo debuttare ufficialmente in NBA.