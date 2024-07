Udinese e Macron, presentata la nuova maglia home

Presentata sul Rooftop dell’Hotel Columbus di Lignano Sabbia D’oro, l’Home Kit dell’Udinese accompagnerà la nuova squadra di Kosta Runjaic.

La nuova Home dell’Udinese Calcio per la stagione 2024/25 ha il collo a polo nero con bordo arricchito da una banda dorata. La maglia è bianconera, composta da tre bande nere verticali, due ai lati che proseguono sulle maniche e una centrale. Le bande nere presentano lateralmente a destra una fine line verticale, sempre nera, mentre la trama della maglia è caratterizzata da un fine pattern geometrico rigato obliquo in stampa sublimata tono su tono. Il design della maglia si ispira a quella indossata nel corso del campionato 1995/96, anno nel quale a dirigere la squadra fu chiamato Alberto Zaccheroni e che vide anche l’arrivo in bianconero del centravanti tedesco Oliver Bierhoff.

Il backneck è personalizzato con la scritta dorata “30 E LODE” a celebrare la trentesima stagione consecutiva in Serie A della squadra friulana, una frase che vuole rappresentare una dedica all’intero ambiente bianconero che è stato decisivo per il raggiungimento di questo traguardo. Un altro dettaglio grafico importante è nel retrocollo interno dove appare l’etichetta bianconera con il logo del club, la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA” insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, in silicone nero, il Macron Hero, mentre a sinistra, sempre in silicone, lo stemma dell’Udinese Calcio.