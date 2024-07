Decisione ufficiale, Berrettini è fuori: in quattro con Sinner

Matteo Berrettini è fuori al momento. Questo il verdetto scaturito dalla decisione comunicata nelle scorse ore

Lo avevamo lasciato due settimane fa, deluso e sconsolato sul Centrale di Wimbledon, dopo la sconfitta in cinque set contro Jannik Sinner al secondo turno dei Championship.

Sul campo dove ha ottenuto uno dei più importanti risultati in carriera (ovvero la finale dell’edizione 2021 dei Championship), quella che è stata una delle partite forse migliori di sempre per l’azzurro, non è bastata a Matteo Berrettini per avere la meglio di un Sinner chirurgico nei tre tie break che gli hanno regalato la vittoria.

Una sconfitta che ha avuto effetti immediati per Matteo. Senza la conferma dei punti ottenuti lo scorso anno a con gli ottavi di finali raggiunti a Wimbledon, Berrettini ha perso 23 posizioni nel ranking Atp, scivolando all’81esimo posto, piazzamento che potrebbe costringerlo a disputare le qualificazioni per accedere al tabellone principale dei Masters.

Berrettini ha subito l’opportunità di migliorarlo. Questa settimana, infatti, è impegnato nell’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. Torneo su terra battuta che gli evoca bellissimi ricordi. Proprio a Gstaad, infatti, Matteo ha conquistato il suo primo titolo Atp in carriera, nel 2019, battendo in finale Bautista Agut.

Berrettini escluso (per ora): la decisione è ufficiale

Con due mesi di anticipo, Filippo Volandri ha diramato la lista dei convocati per i match della fase a gironi di Coppa Davis, previsti dall’11 al 15 settembre, che opporranno l’Italia campione in carica a Brasile, Olanda e Belgio. Si giocherà, come nelle ultime edizioni, di nuovo a Bologna con le prime due classificate che passeranno alla Final Eight di Malaga a novembre.

Volandri ha scelto Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi (alla sua prima convocazione) e i due doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Esclusi due dei protagonisti della vittoria del 2023 ovvero Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Fuori anche Matteo Berrettini che ha saltato, per infortunio, tutti gli impegni di Davis dello scorso anno.

Lo stesso Volandri, tuttavia, ha specificato che le convocazioni potrebbero essere provvisorie. Il regolmento ITF prevede che vengano fatte con ampio anticipo. Tuttavia – come ha ribadito il Capitano – prima ci sono le Olimpiadi, i Masters di Montreal e Cincinnati e lo Us Open, eventi che potrebbero far cambiare le scelte appena comunicate che hanno tenuto conto, di fatto, della situazione di classifica attuale nel ranking.

“Sarà importante valutare lo stato di forma dei ragazzi nel prossimo mese – ribadisce Volandri – Sarà quello il criterio fondamentale nella scelta della squadra migliore che possa rappresentare la nostra Nazionale.” Berrettini (come gli altri esclusi) può dunque ancora ambire alla convocazione. L’Italia esordirà mercoledì 11 settembre con il Brasile. A seguire, venerdì 13 sfida al Belgio. Conclusione domenica 15 contro l’Olanda, sconfitta lo scorso anno ai quarti della Final Four.