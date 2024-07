Lazio, le scelte di Lotito: niente Greenwood

Niente Greenwood, si valutano le alternative. La partenza di Ciro Immobile spinge la Lazio a guardare di nuovo sul mercato. Dopo Noslin e Tchaouna, l’obiettivo numero uno sembra essere Dia della Salernitana.

Lazio, si punta su Dia

Il 27enne, dopo le tensioni della passata stagione, si trova in ritiro con il club campano. Sceso in campo nella prima amichevole stagionale, ha siglato 4 gol nel 9-0 maturato contro la Folgore Pescara. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, i biancocelesti puntano a chiudere l’operazione su queste cifre. Intanto, dopo l’arrivo di Tavares, l’altro profilo scelto per il centrocampo è Castrovilli: il classe ’96 è attualmente svincolato, dopo che il 30 giugno è scaduto il contratto che lo legava alla Fiorentina. Il giocatore, rientrato dopo l’infortunio al ginocchio, era già stato seguito dai biancocelesti in precedenza. Rinforzare la rosa per provare a competere con le più grandi, obiettivo di Lotito che ha tutte le intenzioni di mettere a tacere le polemiche della tifoseria.

Andrea Belbusti