Lazio, Baroni chiede duttilità per aprire un nuovo ciclo

Si lavora e si fatica ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio, guidata da Marco Baroni, cerca la chiave per ripristinare brillantezza aprendo un ciclo brillante. Una Lazio funzionale e duttile allo sviluppo di entrambe le fasi di gioco. Marco Baroni si è già attivato per arrivare al top all’inizio del campionato. L’ex tecnico del Verona, dopo aver compiuto l’impresa in terra scaligera, ha sempre mostrato un’ottima padronanza nel cambiare pelle a seconda delle contingenze e delle necessità

Ma il clima, soprattutto tra i tifosi, non è il massimo: “Greenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi”, ha affermato ieri uscendo dal consiglio federale della Figc in Via Allegri Lotito. I tifosi hanno risposto con ironia, mettendo uno striscione che non lascia libero spazio a interpretazioni: “Raccolta fondi per futuri acquisti’. Insomma, una dichiarazione sicuramente divertente nel botta e risposta tra Lotito e i tifosi nella direzione del prossimo passo.