Milan, l’AD Furlani e Tomori esaltano l’arrivo di Alvaro Morata in rossonero

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sull’arrivo di Alvaro Morata alla corte di Paulo Fonseca: “Ha espresso il suo desiderio, ora dobbiamo completare alcune formalità ma ci siamo quasi. E’ un grande campione e lo si vede anche solo parlandogli, si capisce perché è il capitano della Spagna, basta vedere quello che dice. L’ho trovato ottimista e fiducioso, pronto a partire dopo le meritate vacanze. Per quanto riguarda il discorso del convincerlo, devo ringrazio Zlatan, che sa cosa significa essere il centravanti del Milan, e Paulo Fonseca che gli ha spiegato quanto sarà centrale nel suo progetto”.

Dopo l’inaugurazione del nuovo Flagship store di via Dante, quest’oggi, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ai microfoni di MilanNews.it ha lasciato le seguenti dichiarazioni in vista della nuova stagione. “Ho giocato con lui al Chelsea. Conosco le qualità che ha. È una punta con velocità, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve per questa stagione. Si, siamo agitati. Non è confermato ma siamo contenti. Sostituto di Giroud? Speriamo di sì. È un altro tipo di giocatore, con caratteristiche diverse, però sì, io spero, noi speriamo che possa aiutarci. Siamo eccitati per la nuova stagione”.