Olimpiadi, dramma per l’ItalVolley: infortunio al ginocchio e addio Parigi

A pochi giorni dall’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si consuma un autentico dramma per l’Italvolley: il ginocchio fa crack, addio al sogno olimpico

Il sogno di ogni atleta è quello di rappresentare il proprio Paese nelle più importanti competizioni internazionali, in primis alle Olimpiadi. Un sogno che in pochi riescono a coronare e che per la maggioranza degli atleti, pertanto, è destinato a rimanere chiuso in un cassetto. E poi c’è chi si vede sfuggire la possibilità di gareggiare ai Giochi Olimpici proprio quando già lo accarezzava per colpa di un ‘crack’.

Brutta tegola per l’Italvolley femminile, guidata in panchina da Julio Velasco, che ai Giochi Olimpici Parigi 2024 punta all’oro. Il Commissario tecnico argentino, naturalizzato italiano, che da poco ha perso l’amato fratello Raul, dovrà fare a meno di una delle convocate per la rassegna a cinque cerchi. Alice Degradi, una delle quattro schiacciatrici convocare per Parigi, deve dare forfait in conseguenza del grave infortunio al ginocchio rimediato nel corso dell’allenamento congiunto con la Serbia.

Alice Degradi, lacrime di dolore e rabbia per il sogno olimpico che s’infrange

I sacrifici, le rinunce, gli allenamenti quotidiani, il sudore versato in palestra con il solo obiettivo di indossare i colori azzurri della Nazionale alla più importante competizione sportiva e poi tutto svanisce in quei pochi attimi in cui il ginocchio cede. Lacrime di dolore, certo, ma anche e soprattutto di rabbia per il sogno olimpico che va in fumo sul più bello che di certo rigavano il volto di Alice Degradi mentre scriveva il post, pubblicato sul suo account Instagram, con cui ha reso nota la fine del suo sogno a cinque cerchi:

“Cara Italia, è sempre stato il mio sogno rappresentarti alle Olimpiadi, il sogno di ogni atleta e anche il mio. Ce l’avevamo quasi fatta. Ma questa è la vita. Farò il tifo per le mie compagne anche da lontano e spero che realizzando il loro sogno realizzino anche il mio“.

Fatalista ma non remissiva e in preda allo sconforto tanto che, da vera sportiva, Alice Digradi è pronta a prendersi la rivincita sul destino che le ha giocato il più beffardo degli scherzi: “Sto già lavorando per tornare in campo anche se non sarà veloce, ma tornerò e continuerò a lottare per i miei sogni nel cassetto perché la strada è ancora lunga. Grazie a tutti per l’affetto ma ora devo prendermi del tempo per me“.

E di tempo per riflettere, anche se non ce n’è molto, dovrà prenderselo anche Julio Velasco che dovrà decidere se sostituire Alice Degradi o far slittare a schiacciatrice la Antropova, con Paola Egonu opposta titolare. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo informati.