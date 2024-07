Alfredo Pedullà sul futuro di Giacomo Bonaventura alla ricerca di una soluzione giusta dopo essersi liberato dalla Fiorentina. “Il discorso Lazio non è andato avanti perché il club biancoceleste era alla ricerca di profili più giovani, c’era stato un sondaggio del Como mentre il Monza per ora ha soltanto sondato. Sono ripresi i dialoghi con il Torino, dopo quanto era accaduto diversi giorni fa, e si lavorare per trovare accordi che al momento non ci sono”.