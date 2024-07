Juve, Scanavino fissa l’obiettivo minimo della stagione e annuncia lo staff bianconero

Poco prima della conferenza stampa di Thiago Motta, è intervenuto, Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus.

“Oggi è la giornata di benvenuto a Thiago Motta: giovane, ambizioso e molto determinato, arrivato dopo un’importante stagione a Bologna e che ci aiuterà a far crescere la squadra. Sarà una stagione entusiasmante con cinque competizioni e vedevamo il calendario, avremo quasi sempre due partite a settimana perché oltre a campionato e coppa Italia, avremo Champions, Supercoppa e Mondiale per Club: vogliamo essere competitivi al massimo, senza porci limiti. E in campionato l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions.

Ci tengo a presentare la nuova organizzazione dello staff bianconero, con la parte maschile che farà campo a Cristiano Giuntoli, Managing Director Football di Juventus. Con lui ci saranno: Gianluca Pessotto: Football Teams Staff Coordination Manager, Stefano Braghin: Women’s Football Director, Massimiliano Mazzetta: Deputy Women’s Football Director Carola Coppo: Head of Women Academy, Claudio Chiellini: Head of Next Gen Area, Massimiliano Scaglia: Head of U20, Michele Sbravati: Youth Football Director, Stefano Stefanelli: Scouting Director, Giuseppe Pompilio Chief of Staff”.