Ultim’ora Sinner, annuncio a sorpresa: questa proprio non se l’aspettava

Arriva una clamorosa notizia su Jannik Sinner: l’annuncio a sorpresa sta facendo il giro del web, questa nessuno se l’aspettava! I fan sono increduli

Jannik Sinner è saldamente in vetta al ranking ATP, conquistata al termine del Roland Garros. Nonostante gli ultimi tornei non siano andati come l’altoatesino sperava, l’azzurro mantiene intatta la sua posizione in cima della classifica grazie ai risultati conseguiti nella prima parte dell’anno dove in pratica è stato un rullo compressore, vincendo l’Australian Open e arrivando almeno in semifinale in ogni torneo.

Adesso sembra essere arrivato il momento di Carlos Alcaraz che in poche settimane è riuscito nella clamorosa doppietta Roland Garros-Wimbledon, ed è già a quota quattro Slam vinti in carriera. Non male per un classe 2003. Lo spagnolo è ancora terzo nel ranking, dietro anche a Djokovic letteralmente dominato nella finale del torneo inglese. Di questo passo, però, Carlitos è sicuramente destinato a salire ancora di più. Il duello Sinner-Alcaraz può diventare leggendario nei prossimi anni. Chi è il più forte tra i due?

Sinner, l’uscita a sorpresa di Alcaraz che nessuno si aspettava

Questo dibattito rischia di protrarsi molto a lungo, in base alle diverse opinioni che hanno fan e addetti ai lavori. Chi non si è sottratto a dire la sua è stato proprio Alcaraz in persona, con un’uscita a sorpresa che nessuno si aspettava.

Lo spagnolo ha rilasciato un’intervista sull’account “X” di ORM Deportes. Al fresco vincitore di Wimbledon è stato chiesto chi fosse il miglior tennista dell’anno fin qui e Alcaraz non ha battuto ciglio nel rispondere. “Sinner, senza ombra di dubbio. Ha avuto più continuità di tutti, anche del sottoscritto, è stato il più costante arrivando almeno in semifinale a tutti i tornei in cui ha preso parte tranne a questo“, alludendo a quanto successo nel torneo inglese con la sconfitta ai quarti contro Medvedev maturata per le condizioni fisiche dell’azzurro.

“Merita di essere in quella posizione”, insiste lo spagnolo. “Io anche ho vinto grandi tornei, speriamo di continuare così. A fine anno vedremo chi sarà più in alto”, è la chiosa finale di Alcaraz. Tra i due c’è grande fair play e stima, segno di come siano campioni prima fuori dal campo e poi dentro. Quello che dei due colpisce è la grande umiltà e la voglia di non smettere mai di imparare. Due talenti che possono dominare la scena mondiale del tennis per i prossimi anni: vedremo alla fine chi sarà davvero il più forte dei due.