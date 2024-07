Ferrari, ancora una mazzata: la sentenza è chiara, non c’è niente da fare

La stagione si è complicata molto per la Ferrari, arriva un’altra mazzata per i tifosi della Rossa: verdetto durissimo

La primissima parte della stagione era stata abbastanza soddisfacente per la Ferrari. La Rossa era stata in grado di salire praticamente sempre sul podio, non risultando troppo distante dalla Red Bull, e portando a casa due vittorie con Sainz e Leclerc, una in Australia e una a Montecarlo. Proprio dopo il weekend nel Principato, a fine maggio, qualcuno aveva iniziato a pensare che forse si poteva insidiare il primato dei campioni del mondo.

Le gare che sono venute dopo, però, hanno rappresentato una brutta doccia fredda. La Ferrari è andata incontro a un calo di prestazioni considerevole: negli ultimi quattro GP è arrivato solo un terzo posto di Sainz in Austria. La McLaren e la Mercedes stanno rimontando e mettono in discussione il secondo posto nel Mondiale costruttori per la Rossa, mentre Leclerc e Sainz si sono allontanati considerevolmente dalla vetta nella classifica piloti.

Non hanno funzionato, evidentemente, gli aggiornamenti sulla vettura, dai quali ci si attendeva un ulteriore passo in avanti che non c’è stato. Anzi, la situazione appare essersi complicata e ora c’è da capire cosa accadrà nella seconda parte di stagione. Si spera almeno in uno scatto d’orgoglio negli ultimi due GP in Ungheria e Belgio prima della pausa estiva, ma i segnali al momento non sembrano incoraggianti. Nemmeno in prospettiva.

Ferrari, la stroncatura di Todt: “Anche con Hamilton la Rossa non sarà da titolo”

Da tanto tempo, la Ferrari è lontana dai trionfi che l’hanno storicamente caratterizzata. E in seguito le cose non sembrano poter andare molto meglio, almeno secondo Jean Todt, uno che di vittorie con la Rossa ne sa qualcosa.

L’ex dirigente della Ferrari ed ex presidente della FIA, in una intervista alla ‘Bild’, ha espresso tutti i suoi dubbi per il futuro della scuderia di Maranello. “Con l’arrivo di Hamilton sarà una Ferrari da 9, ma non è detto che nove su dieci sia sufficiente, tutto deve essere perfetto per puntare al titolo mondiale – ha spiegato – L’ultimo passo per lottare per la vittoria fino alla fine e riuscirci è sempre quello più difficile. Leclerc e Hamilton saranno una grande coppia, ma la Red Bull in questo momento rimane comunque favorita“.

Promosso quindi il colpo Hamilton in rosso, ma potrebbe non essere sufficiente per andare a vincere nuovamente un titolo che manca dai tempi di Raikkonen.