Alfredo Pedullà sul mercato bianconero: “Esterni offensivi della Juventus da seguire: Sancho resta in lista fino a quando avrà voglia di aspettare, occhio ai due costosissimi del Porto (Galeno ma senza sottovalutare Pepe che piace moltissimo). Proposto Gudmundsson per ora in stand-by. Ne arriveranno due se usciranno due”: