Napoli, Lukaku si avvicina e Conte sorride

La costruzione del nuovo Napoli di Antonio Conte passa e passerà, non soltanto dal campo, ma anche dal mercato. Ecco perché i partenopei lavorano intensamente per concludere la telenovela Osimhen e guardare avanti.

L’idea degli Azzurri è quella di puntare il nome indicato da Mister Antonio Conte. Il tecnico salentino, una volta salutato Victor Osimhen, ha chiesto il suo uomo più fidato ovvero Romelu Lukaku. L’ex Inter e Roma è un uscita definitiva dal Chelsea, che non vuole più sborsare gli esosi emolumenti del belga e spera di piazzarlo. L’occasione migliore è quella che risponde al Napoli del tecnico salentino che Big Rom lo ha valorizzato al suo massimo ai tempi dell’Inter. Portandolo poi ad essere ceduto a peso d’oro proprio al Chelsea.

Napoli – Lukaku, accordo raggiunto

Mentre il Napoli cerca un accordo con il PSG per Victor Osimhen, dall’altra parte gli azzurri sono pronti a trattare col Chelsea. Una volta definita la cessione del nigeriano ai parigini, unici veri pretendenti al numero 9, Manna & co. andranno dal Chelsea forti dell’accordo raggiunto con Lukaku. Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’accordo tra Napoli e Lukaku è definito e solido. Motivo per cui la trattativa con il club inglese dovrebbe concludersi velocemente.

Conte ritroverà il suo pupillo

La certezza delle firme e delle ufficialità non ci sarà a breve. Ma c’è la sensazione che queste sicurezze arriveranno presto. Conte ritroverà Lukaku e lo inserirà in un tessuto di calciatori che, in parte, si conoscono già bene. E, attenzione, dare al mister di Lecce il suo centravanti “preferito” rischia di far fare un salto in avanti alla formazione partenopea.