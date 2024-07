Richiesta choc alla Ferrari: è saltato tutto

Richiesta choc alla Ferrari per potersi unire alla scuderia di Maranello: trattativa in salita, tifosi senza parole

La Ferrari sta vivendo un periodo davvero delicato sia per quanto riguarda gli ultimi deludenti risultati, sia per ciò che concerne il proprio staff tecnico, scosso negli ultimi giorni dalle dimissioni del dt Enrico Cardile.

Come ogni anno, all’inizio del campionato mondiale di Formula 1 si era partiti con tantissimo entusiasmo e sia i risultati che le prestazioni offerte da Leclerc e Sainz facevano ben sperare. Tuttavia, le cose hanno iniziato a peggiorare progressivamente e l’entusiasmo di inizio stagione sembra essere ora solo un lontano ricordo, così come appare un sogno poter vincere il campionato mondiale che vede nella solita Red Bull la favorita.

Nonostante tutto, la Ferrari è a caccia di quella che potrebbe essere la scossa che potrebbe far voltare la stagione ed in queste settimane stava lavorando per portare Adrian Newey nel proprio team il prossimo anno. L’ingegnere britannico, punta di diamante della Red Bull, lascerà il team austriaco al termine della stagione e fa gola a diverse scuderie, tra cui appunto la Ferrari che era data in vantaggio fino a poco tempo fa

Ma ormai si sa, quando c’è la Ferrari di mezzo, le cose non vanno sempre lisce e la trattativa per portare Newey a Maranello, secondo quanto riferito da Planet F1 potrebbe saltare a causa di una richiesta choc dell’ingegnere della Red Bull.

Ferrari, salta l’arrivo di Newey: richiesta choc alla Rossa

La Ferrari sembrava ad un passo dall’avere la meglio sulle altre scuderie per portare Adrian Newey, ma così non sarà almeno secondo quanto riportato da ‘Planet F1′ che rimbalza alcuni dettagli riportati da ‘La Gazzetta dello Sport’. La trattativa tra le parti, infatti, si sarebbe arenata a causa di una richiesta choc da parte di Newey che avrebbe chiesto alla rossa di affiancargli un gruppo di ben 20 ingegneri, cosa che la scuderia italiana non è intenzionata a concedergli.

Ciò ha portato ad una brusca interruzione dei dialoghi tra le parti e la trattativa sarebbe ormai saltata per la gioia degli altri team interessati a Newey. La Ferrari non ha ancora rinunciato all’idea di portarlo a Maranello, ma le possibilità di vedere l’ingegnere della Red Bull alla Rossa il prossimo anno sono drasticamente diminuite e se non rinuncerà alla propria richiesta sarà difficile vederlo operare con la tuta del Cavallino Rampante.

Sulle tracce di Newey, come detto più volte, ci sono tanti team ed il mese scorso l’ingegnere britannico avrebbe fatto visita alla sede dell’Aston Martin dell’ex Ferrari Fernando Alonso che sogna un clamoroso scippo al suo ex team. Oltre all’Aston Martin, anche la McLaren è fortemente interessata a Newey e che ora può tornare prepotentemente in corsa.