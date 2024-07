Esclusiva SI: proposto Simeone, ma la Lazio ha altre idee. E su Laurienté…

Secondo quanto riferito in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Lazio non sarebbe interessata ad ingaggiare Giovanni Simeone.

Esclusiva SI, Simeone niente Lazio

Ecco la news: “Avanti tutti per Giovanni Simeone alla Lazio? Non è proprio così. Ci spieghiamo: l’attaccante argentino è in uscita da Napoli e si individuerà una soluzione che possa accontentare tutti. Ma la Lazio sull’argomento è molto fredda per un motivo semplice: l’idea è quella di responsabilizzare Castellanos nel ruolo di centravanti, a maggior ragione dopo la conclusione del ciclo Immobile. All’occorrenza sarà anche Noslin ad agire da centravanti, la Lazio continua a cercare un esterno offensivo. Dopo quanto vi abbiamo anticipato, in settimana riprenderanno i dialoghi con il Sassuolo per Laurienté nella speranza di arrivare alla definizione. La distanza tra domanda e offerta è di 4-5 milioni, bonus compresi, ci sono i margini per avvicinarsi a un accordo“.