Terremoto Red Bull: scelto l’erede di Perez

Sergio Perez in bilico: la Red Bull è pronta a stupire con un nome clamoroso per rimpiazzare il pilota messicano

Soltanto 15 punti nelle ultime sei gare. Il ruolino di marcia di Sergio Perez alla guida della Red Bull è un disastro totale. E adesso il futuro di Checo sembra essere già scritto. La Red Bull è pronta a rimpiazzarlo e per la sostituzione spunta un profilo assolutamente clamoroso.

Perez ha firmato un prolungamento biennale con la Red Bull, visto che il precedente accordo sarebbe scaduto a fine 2024. Un anno con opzione per il 2026, questa l’intesa raggiunta. Adesso, tuttavia, a causa del rendimento ben al di sotto delle aspettative, l’idea della Red Bull è quella di rimpiazzarlo per tornare a poter contare su un secondo pilota degno di affiancare Max Verstappen.

Il tre volte campione del mondo, grande favorito per la conquista del mondiale 2024, sta trascinando la Red Bull anche nella classifica costruttori. Semplicemente pazzesco, qualcosa che però non potrà andare avanti in eterno. ‘Planetf1’ ribadisce l’indiscrezione rivelata da qualche tempo secondo cui la Red Bull nel nuovo contratto firmato da Checo avrebbe inserito una clausola legata alle prestazioni del messicano.

Erede Perez, scelta clamorosa: decide Helmut Marko

Se Perez dovesse essere in classifica a più di 100 punti di distacco da Verstappen al momento della pausa estiva, potrebbe essere sostituito già tra poche settimane a stagione in corso dopo il GP di Spa, in Belgio. Un’eventualità semplicemente pazzesca si sta però facendo strada a lungo termine

A ‘Kleine Zetung’ ha parlato Helmut Marko che ha voluto fare chiarezza sul futuro sempre più in bilico di Perez. Ma non solo. Negli ultimi giorni, infatti, per la Red Bull è spuntato con forza il nome di Carlos Sainz, in uscita tra pochi mesi dalla Ferrari. Marko ha ribadito che la pista legata al 29enne madrileno è chiusa e non verrà riaperto, sostenendo come in caso di sostituzione di Perez ci si rivolgerà ad una soluzione interna.

Lo stesso Marko ha anche svelato quello che potrebbe essere effettivamente il nome numero uno per il post Perez. In cima alla lista vi è il pilota di riserva Liam Lawson, già accostato alla Racing Bulls dopo le deludenti prestazioni di Daniel Ricciardo. “Abbiamo tre junior pronti per la F1, con Lawson sicuramente in cima alla lista”, ha rivelato il consulente della Red Bull, responsabile peraltro della line up dei piloti. Ayumu Iwasa e Isack Hadjar sono gli altri due candidati forti per affiancare da subito Verstappen.