Chiesa-Juve, spunta un altro indizio? La sua maglia non acquistabile nello store online

Questa mattina Federico Chiesa si è presentato al J-Medical per sottoporsi alle consuete visite mediche prima di alcuni autografi e foto con i tifosi che l’hanno aspettato e acclamato. Un altro indizio in chiave mercato arriva dal sito della Juventus: nello store online, la sua maglia non è acquistabile! Così come il numero 7 però, non sono presenti anche De Sciglio, Szczesny e i nuovi arrivati Douglas Luiz e Di Gregorio.

Ricordiamo che il contratto di Federico Chiesa con la Juventus scade nel 2025 e il rinnovo del classe ’97 è più lontano: due le ipotesi davanti. Cessione in questa sessione di mercato con diversi club interessati: dal Chelsea al Tottenham passando per il Napoli, o l’ex Fiorentina andrà a scadenza naturale del contratto con Chiesa libero sul mercato e svincolato. Il futuro è un rebus, con i prossimi giorni che saranno determinanti con il Football Director, Cristiano Giuntoli, che spera di ricavare da una sua potenziale cessione 25-30 milioni di euro.