Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Ostigard starebbe prendendo in considerazione la possibilità di passare al Rennes. Il difensore del Napoli potrebbe accettare quindi la destinazione estera. Non solo Ostigard perché il Rennes presenterà un’offerta anche per Tchatchoua del Verona. Per il cartellino del giocatore servono 10 milioni più bonus.

