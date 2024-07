Parma, Suzuki si presenta: “Felice di essere in un club con grande storia”

“Grazie di essere venuti qua alla mia presentazione, sono felice di venire in questa squadra con una grande storia come il Parma. Io darò il massimo per questa squadra, grazie!”. Il messaggio con le sue prime parole in italiano Zion Suzuki lo ha tenuto per il finale, che ha raccolto gli applausi di tutta la sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio e di tutti i giornalisti presenti. Un bel sorriso e un italiano sciolto per presentarsi ai tifosi e al suo nuovo ambiente.

Zion Suzuki ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa.

CHE AFFETTO INTORNO A ME

“Dalla squadra, fin dal primo giorno, ho sentito questo grande affetto, questa è la prima impressione. Non solo dai calciatori o dall’allenatore, ma da tutti coloro che lavorano per il Parma Calcio. Mi hanno dimostrato questo affetto in tutti i modi. La cosa più importante è che il Parma Calcio mi ha voluto tanto, più di tutte le altre squadre. Quindi ho scelto di venire qua, è stata la mia prima parola. Sono qui per il mio lavoro, voglio giocare il più possibile e il meglio possibile, darò il massimo. Il motivo per cui sono qua è che la società mi ha voluto tanto, la squadra lotta in Serie A dopo alcuni anni e vorrei fare questa avventura con la squadra. Il gruppo portieri mi ha accolto benissimo, di loro posso dire il meglio. Ci sarà una concorrenza da battere, come in tutte le squadre. Io farò il mio meglio, voglio contribuire e aiutare la squadra per come gioca l’allenatore”.