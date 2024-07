Fiorentina, in atto la ristrutturazione della trequarti

Dopo gli acquisti di Kean, Pongracic e Valentini continua la campagna acquisti in casa Fiorentina. Le ultime ore hanno visto i viola tornare ad interessarsi a Gudmundsson. L’islandese piace e non poco già dal mese di gennaio quando i gigliati arrivarono vicinissimi ad accontentare il grifone per portare l’attaccante a Firenze. Ora Pradé ci vuole riprovare. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Inter che ha la preferenza di Gudmundsson ma al momento il mercato in entrata dei nerazzurri è bloccato dalle mancate uscite. Non solo Gudmundsson perché nelle ultime ore i gigliati hanno riavviato i contatti con il Monza per Colpani. Viola e brianzoli quindi sono in piena trattativa per il trasferimento del “Flaco” che non prenderà ancora parte alla prossima gara pre-stagione degli uomini di Nesta. Una doppia entrata quella sulla trequarti che potrebbe aprire ad una clamorosa uscita.

Fiorentina, Nico possibile sacrificato

Nico Gonzalez infatti è tra i giocatori più pagati della rosa e nell’ottica di risparmio sul monte ingaggi che ha già portato alla cessione di Milenkovic potrebbe risultare come sacrificabile. Al momento le percentuali dell’addio del “Bicho” sono minime ma una clamorosa offerta potrebbe far vacillare la dirigenza gigliata. Dirigenza che dovrà pensare a rinforzare anche la mediana dove l’addio di Arthur, Maxime Lopez, Bonaventura, Castrovilli e Duncan ha lasciato scoperto Palladino. Al momento solo Barak e Mandragora sono a disposizione del tecnico oltre i rientranti Bianco e Amatucci con il secondo che potrebbe comunque partire, destinazione Serie B. Amrabat infatti tornato dallo United non vuole restare e gli andrà trovata una sistemazione. Richard Rios resta poi il preferito per il centrocampo del futuro. Ma l’elevata valutazione frena e non poco le possibilità di successo dell’operazione….