5 MONSTER BAD BEAT DAL MAIN EVENT WSOP 2024

In un altro articolo abbiamo raccontato 5 grandi giocate che si sono viste nella più famosa kermesse mondiale di poker. Adesso preparatevi per 5 monster bad beat, sempre targate WSOP! SAMI BECHAHED – E FAMMELA FOTOGRAFARE! La prima azione che proponiamo si è svolta durante il Day5 del Main Event WSOP, con la bolla già scoppiata il giorno precedente. Al turn il board mostra J♥10♠J♠7♠, mentre nel piatto ci sono già più o meno 400mila chips. L’esperto player franco-statunitense Sami Bechahed (un anello del WSOP Circuit e un Main Event NAPT nel suo curriculum) va in check-raise fino a 625.000 sulla puntata da 250.000 chips di Luis Vazquez. Il giocatore portoricano chiama e fa scendere una Q♦ al river. Bechahed prosegue l’azione con altri 2.600.000 gettoni ma questa volta è lui a subire il rilancio. Vazquez alza a 4.825.000 che l’americano decide di chiamare. Allo showdown, però, gli arriva la brutta notizia: Vazquez mostra 9♠8♠, scala colore chiusa già al flop, mentre Bechahed ha J♦7♦, fullhouse centrato sempre al flop! E’ un mega-cooler che spinge Bechahed a fare una richiesta al dealer, prima che metta via le carte: “Fammi scattare una foto a questa mano!“ LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT