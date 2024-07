Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Lazio non sarebbe interessata a Djukanovic. Ai biancocelesti è stato proposto Ioannidis ma il giocatore è dentro un’asta da 25 milioni in su. Le offerte per Castellanos verranno prese in considerazione solo se saranno da 20 milioni e al momento non sono arrivate. Resta in quota poi il nome di Laurienté.

Ecco il tweet: