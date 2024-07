Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, al momento sarebbe in stand-by l’interesse dell’Atalanta per Brescianini del Frosinone. Il Napoli starebbe invece andando avanti. Il Verona avrebbe poi chiesto proprio al Napoli Natan, Conte al momento non libera però il difensore.

