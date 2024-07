Ferrari, annuncio roboante: ribaltata la F1

A Maranello hanno la strategia pronta, ecco cosa accadrà dopo la pausa estiva in casa Ferrari: i dettagli

In Ungheria abbiamo assistito ad un Gran Premio di Formula 1 a dir poco entusiasmante. Tanti gli spunti e gli episodi che hanno caratterizzato la gara. Innanzitutto il ‘duello’ tutto in casa tra Oscar Piastri e Lando Norris, poi deciso dal team con lo scambio di posizioni e la vittoria finale dell’australiano.

Poi la lotta, questa volta suon di sportellate in pista, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, terminata con il contatto e il quinto posto finale dell’olandese. E, prima ancora, il duello tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che con la gomma dura ha ritrovato un passo gara importante che, per diversi giri, sembrava potergli regalare anche un terzo posto convincente.

Le Ferrari termineranno la gara al quarto e al sesto posto, di certo non un risultato soddisfacente ma, senza dubbio, un passo in avanti rispetto alle prestazioni scorse. Soprattutto con Leclerc, che veniva da due ritiri in Austria e in Inghilterra, il quarto posto regala un po’ di respiro al monegasco. E adesso si pensa al Belgio per poi affrontare la pausa estiva.

Ferrari, Vasseur rivela le prossime mosse: i dettagli

Al termine della gara ha parlato Fred Vasseur, team principal della Ferrari, che ha commentato la prestazione delle due monoposto, ma ha anche rivelato la prossima mossa.

“Ci siamo di nuovo messi nella condizione di andare a podio”, ha commentato Vasseur a ‘Sky’ che ha sottolineato come la rossa avrebbe potuto lottare con Mercedes e Red Bull, mentre era più difficile con McLaren, pur evidenziando che è sempre questione di decimi. “Spero ci saranno piste più adatte a noi”, ha dunque aggiunto il team principal della scuderia di Maranello che ha parlato quindi dell’incertezza che ci sarà di gara in gara fino a fine stagione. “Quindi è importante fare punti anche quando non si è al meglio, per questo oggi abbiamo ottenuto un buon risultato. Charles ha recuperato bene dopo un venerdì non molto positivo. Faremo un annuncio sulla nuova organizzazione, probabilmente lo faremo dopo a causa estiva“.

Resta da capire di chi si tratta. Negli ultimi mesi sono aumentate sempre di più le voci del possibile arrivo di Newey in Ferrari, anche se il progettista britannico sembra più intenzionato a trasferirsi n McLaren o Aston Martin, convinto dal progetto e dalle offerte economiche. Occhio alle prossime settimane, perché Ferrari potrebbe sganciare la bomba.