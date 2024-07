Alta tensione Bagnaia: è colpa di Marquez

Bagnaia eleva la tensione a livelli massimali con Marc Marquez come non accadeva da tempo: si accende una sfida infuocata nel team Ducati

L’ambiente nel team ufficiale Ducati si fa rovente con l’arrivo imminente di Marc Marquez, e Pecco Bagnaia non nasconde il suo disappunto. In un’intervista recente, Bagnaia ha dichiarato di sentirsi avanti rispetto al pilota di Cervera, alzando così la tensione a livelli massimali ancor prima che Marquez metta piede nel nuovo garage.

Dal suo debutto nel 2013 Marc Marquez ha avuto un impatto non trascurabile campionato del mondo MotoGP. Il giovane spagnolo ha conquistato il titolo di campione già nel suo anno da rookie, imponendosi con una dominanza che lo ha visto raccogliere sei titoli mondiali fino al 2019. Tuttavia, la sua stella ha iniziato a offuscarsi a causa di una serie di sfortunate cadute e problemi tecnici con la Honda, culminando con la decisione di lasciare il marchio giapponese per approdare in Ducati.

Marquez, dopo un anno di transizione con il team Gresini, si prepara a unirsi al team ufficiale Ducati, ma non troverà certo l’accoglienza calorosa che forse si aspettava. Pecco Bagnaia, attuale leader del mondiale e campione nelle stagioni 2022 e 2023, non ha esitato a far sapere che si sente il pilota di punta.

“Rispetto molto Marquez, ma ora sono io il più forte”, ha dichiarato Bagnaia in un’intervista a ‘Mowmag.com’. Ha sottolineato come, nonostante le alte aspettative sulla performance di Marc con la Ducati, i risultati non siano stati all’altezza delle previsioni. “Abbiamo lavorato in silenzio, siamo rimasti concentrati e appunto, la pista parla da sola” ha aggiunto l’italiano, mettendo in chiaro la sua filosofia di giudicare solo i fatti concreti.

Storie tese in pista: battaglia tra Bagnaia e Marquez

Le tensioni tra Bagnaia e Marquez non sono una novità. Anche se attualmente lo spagnolo corre con la GP23 di Gresini, mentre l’italiano guida la più recente GP24 della Lenovo, i due si sono incrociati spesso in pista, culminando anche in collisioni come accaduto a Jerez. Bagnaia attribuisce queste rivalità alla mentalità vincente di entrambi: “Le gare sono così, voglio vincere e lotterò sia per il primo posto che per il decimo”.

Il pilota italiano non fa mistero della sua filosofia di guida aggressiva, ispirata da Ayrton Senna: “Voglio vincere e non mi importa del resto. Non posso accontentarmi del secondo posto senza averci provato prima”. Questa determinazione lo porta a scontri accesi in pista, come quelli già avvenuti con Marquez e altri piloti.

Con l’arrivo di Marquez nel team ufficiale Ducati, Bagnaia sa che dovrà confrontarsi con il talentuoso spagnolo ripetutamente. “Che sia Marquez o chiunque altro, combatterò allo stesso modo” ha affermato, sottolineando la sua prontezza a difendere la sua posizione di leader.

La tensione è palpabile, e l’anno prossimo promette scintille e duelli epici tra i due campioni. Mentre Marquez cerca di riaffermarsi dopo anni difficili, Bagnaia è determinato a mantenere il suo dominio. Il palco è pronto per una delle stagioni più avvincenti nella storia recente della MotoGP, con i riflettori puntati su una delle rivalità più attese del motorsport.