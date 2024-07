In diretta dal Partenio di Avellino, la seconda edizione del Memorial Sandro Criscitiello, in onore del padre del nostro direttore. La sfida quest’anno vedrà affrontarsi Avellino e Crotone. Kick off fissato per le ore 21.00. Seguite la diretta sul Canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app!