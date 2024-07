Dramma alle Olimpiadi: è morto nel Villaggio

Parigi 2024 è stata sconvolta da un tremendo lutto: dramma all’improvviso, è morto all’interno del villaggio olimpico

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 non sono iniziati nel migliore dei modi. E non tanto per i risultati sportivi degli azzurri, o per una cerimonia inaugurale che ha diviso il pubblico, quanto per un dramma improvviso che ha sconvolto il mondo dello sport. Un episodio tragico che ha lasciato tutti senza parole.

In quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa e di gioia, quello della Cerimonia d’apertura dei Giochi, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. A rendere più malinconico l’inizio dell’OIimpiade è stata infatti la scomparsa improvvisa di un membro della delegazione di Samoa.

Il lutto ha colpito un rappresentante della rappresentativa oceanica, una grande personalità dello sport locale. Una morte tragica e imprevedibile la sua e, per questo, ancor più scioccante.

Morto nel villaggio olimpico l’allenatore delle Samoa: shock a Parigi

A lasciarci all’improvviso, a soli 60 anni, è stato Lionel Elika Fatupaito. Un nome che agli appassionati europei non dirà molto ma che era un vero e proprio punto di riferimento per le Samoa. Si trattava infatti dell’allenatore della squadra olimpica di Boxe dello Stato insulare oceanico.

Fatupaito è stato colpito all’improvviso da un arresto cardiaco, un infarto che gli è stato letale. L’uomo è venuto a mancare il 26 luglio ma la notizia del decesso è stata resa nota solo nel pomeriggio di sabato, probabilmente per evitare di macchiare di lutto la Cerimonia d’apertura.

Sulla questione, la polizia di Seine-Saint-Denis sta però indagando, per cercare di comprendere se si sia trattato di un decesso avvenuto per cause naturali. Al momento della morte, Fatupaito si trovava infatti nella propria stanza non da solo, ma con un atleta della propria squadra nazionale. Questo non vuol dire che ci siano delle accuse.

Sarà però necessario far luce su quella che rimane, in ogni caso, una tragedia immane, oltre che il peggior modo per dare il via alla XXXIII edizione dei Giochi olimpici, un’edizione che tutti vorrebbero rimanesse nella storia, ma solo per questioni sportive, e non certo per drammi di questo tipo.

L’International Boxing Association ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’allenatore samoano. “La passione e la dedizione di Lionel per questo sport hanno lasciato un segno indelebile nella comunità della boxe. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future“, questo il messaggio di commiato per il tragico lutto.