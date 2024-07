Milan, Florenzi ko: cambia il mercato

Alessandro Florenzi è stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Nei prossimi giorni Alessandro tornerà in Italia per effettuare l’operazione. Così il Milan dopo l’infortunio al ginocchio accorso al giocatore nella vittoria 3-2 contro il Manchester City.

Milan, cambiano le strategie di mercato

Un ko inaspettato e pesante in casa rossonera quello del terzino romano. Un ko che ha obbligato i rossoneri a velocizzare le operazioni per Emerson Royal con il terzino del Tottenham che è ora in chiusura con i rossoneri. Non solo Emerson Royal. Il Milan è infatti vicino a concludere anche l’operazione che porterà alla corte di Fonseca Pavlovic con il serbo pronto a raggiungere i rossoneri. Rossoneri che penseranno poi a piazzare due colpi anche a centrocampo dove i profili valutati sono quelli di Samardzic, Rabiot, Fofana e Kone al netto di eventuali sorprese. Sorprese che al momento non riguardano l’attacco con il Milan che solo dopo ferragosto penserà alla punta a meno di clamorose cessioni anticipate…